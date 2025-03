Le campionesse di domani al raduno reggiano

Un concentrato di basket, con lo sguardo rivolto al futuro, nel cuore di Reggio Emilia. Sono stati giorni davvero ricchi, quelli appena terminati, per la palla a spicchi nella nostra provincia.

Nei giorni scorsi alla palestra Menozzi di Villa Sesso, si è tenuto il Raduno Academy Femminile, ovvero i vari allenamenti in giro per l’Italia per formare le nazionali giovanili del futuro, per le ragazze dell’Annata 2011, organizzato da Fip Emilia-Romagna sotto la supervisione del responsabile tecnico Fabio Frignani con le migliori ventitre atlete delle province di Piacenza, Parma, Reggio e Modena.

Le ragazze reggiane presenti erano: Ginevra Prandi (Arbor), Sofia Maestri (Cavriago), Alice Di Presa Conti (Arbor), Giorgia Marzani (Castelnovo Monti), Camilla Rovacchi (Arbor).

Sempre alla palestra Menozzi di Sesso, oltre cinquanta coach provenienti da tutto il Nord Italia erano presenti per il Corso Formatori del Comitato Nazionale Allenatori. Infine, domenica al palaRegnani di Scandiano si è svolta, con una settimana di ritardo rispetto al resto d’Italia, la tappa del "We want to play", appuntamento dedicato al minibasket femminile che si era tenuto in occasione dell’8 marzo, per valorizzare la figura della donna in ambito cestistico; tante mini-atlete in erba si sono sfidate per una giornata di condivisione e amicizia.

Cesare Corbelli