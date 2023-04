Le case tornano nella legalità

Nuovi immobili confiscati nell’ambito di procedimenti giudiziari contro la criminalità organizzata vengono assegnati ad usi civili. A Reggiolo oggi alle 15,30 vengono aperti per le visite i dieci alloggi recuperati proprio attraverso una operazione di legalità, situati in via Guastalla 201 a Brugneto. Grazie a un accordo tra il Comune di Reggiolo e l’amministratore giudiziario incaricato dal giudice per la gestione degli immobili, si è stabilito di assegnare contributi pubblici per la copertura parziale del canone di locazione. Il contributo messo a disposizione dal Comune attraverso fondi pubblici dei cittadini, fino a 150 euro mensili per la durata di un anno, sarà assegnato a nuovi residenti in paese. Si tratta di otto appartamenti e due case a schiera, la cui costruzione è terminata nel 2011 e finora mai abitati.