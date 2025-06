Le ’casette dell’acqua’ hanno fatto risparmiare 1 milione di bottiglie

In un anno 553mila bottiglie di acqua risparmiate ad Albinea e oltre 550mila anche a Scandiano. I dati, relativi allo scorso anno, sono stati diffusi ieri dai Comuni di Albinea e Scandiano. Nel 2024 le tre casette dell’acqua di Albinea hanno erogato 830 metri cubi di acqua con un consumo medio giornalieri di 2,4 metri cubi: un risparmio di bottiglie di plastica pari a 553mila equivalente a una quantità di pet pari a 19.3 tonnellate che, a sua volta, corrisponde in peso a un’enorme mietitrebbia agricola. Ammonta a 329 metri cubi l’acqua risparmiata nel ciclo produttivo e a 36,8 tonnellate il petrolio non utilizzato e 50,4 tonnellate di CO2 non emessa. Sul territorio albinetano alle due casette già presenti dal maggio 2010 in via Papa Giovanni XXIII e dall’ottobre 2018 a Borzano, si è aggiunta quella di Botteghe dal luglio 2023.

In totale le tre casette hanno erogato, fino al 31 dicembre 2024, l’equivalente di 4 piscine olimpioniche e mezzo di acqua (10.788 metri cubi).

Nel 2024, le due casette dell’acqua gestite dal Comune di Scandiano, ad Arceto e nel centro cittadino, hanno invece erogato un totale di 835 m³ di acqua potabile. Un risparmio di oltre 550mila bottiglie, quasi 20 tonnellate di Pet e 50 tonnellate di CO2 non immesse nell’atmosfera.

"Questi numeri confermano l’impegno dei nostri concittadini verso comportamenti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente – sottolinea il sindaco Matteo Nasciuti –. Il semplice gesto di utilizzare le casette dell’acqua anziché le bottiglie di plastica, è una scelta quotidiana che fa la differenza nel contrasto ai cambiamenti climatici e nella riduzione dei rifiuti plastici".

