"Le casse d’espansione cambiano Serviranno a combattere la siccità"

Il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro, rispondendo in consiglio comunale ad un’interrogazione sulla siccità, lunedì sera ha presentato il progetto di trasformazione delle casse d’espansione del Secchia.

Il piano consentirà di utilizzare l’acqua che le piene e le stagioni portano in questi bacini già esistenti (di cui è previsto un ampliamento importante sul nostro territorio) anche per irrigare i campi.

"Questa grande opera costruita – sottolinea Cavallaro – per affrontare i periodi in cui c’è troppa acqua diventerà utile per i momenti in cui ce n’è troppo poca. Il progetto parte da quello che era già stato programmato cioè un intervento sul ‘manufatto regolatore’ che immette l’acqua nelle casse".

"Oggi – spiega il primo cittadino – funziona solo in base a gravità e a livelli; con l’intervento del primo stralcio invece saranno attivate delle saracinesche che consentiranno di regolare il flusso in modo programmato, permettendo in questo caso di alzare il livello di acqua nelle casse non solo in caso di piena. E così l’acqua è ‘messa da parte’".

Si tratta di un progetto di Aipo e Consorzio di Bonifica che prevede la concretizzazione di un impianto di sollevamento nella parte settentrionale delle casse che pomperà, quando serve, l’acqua in una condotta sotterranea che sarà costruita lungo via del Rivone che arriverà fino al Canale Rubiera, quello che passa accanto alla ciclabile di Fontana e corre verso nord.

Un beneficio potenziale "davvero importante – evidenzia il sindaco Cavallaro – per campi e coltivazioni che non ha controindicazioni ecologiche, ma che rappresenta anzi una razionalizzazione di quanto c’è già".

Il progetto ha ricevuto un finanziamento dal Pnrr per un importo complessivo di ventisette milioni di euro.

"Una vera grande opera, davvero utile" osserva il primo cittadino rubierese.

Matteo Barca