Le catechesi quaresimali del Vescovo

’’Indossate l’armatura di Dio’’ è il titolo del ciclo di tre catechesi quaresimali, a cura dell’Arcivescovo Giacomo Morandi, che si terranno in Cattedrale nelle prossime settimane. Una serie di importanti appuntamenti organizzati per il periodo della quaresima, in preparazione della Pasqua.

Il titolo è tratto da un versetto della Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini, “Indossate l’armatura di Dio” (Ef 6,11), per le catechesi quaresimali che il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, l’Arcivescovo Giacomo Morandi, terrà in Cattedrale in questo mese.

Sottotitolo degli incontri che saranno tenuti dal vescovo Morandi è “Il combattimento spirituale per conservare la Vita Nuova”.

Promosse dalla Diocesi reggiano-guastallese e dall’Ente Cattedrale di Santa Maria Assunta, le catechesi di monsignor Morandi sono rivolte a tutti i fedeli.

La prima è in programma mercoledì 8 marzo, alle ore 21, sul tema: "Il dono della Vita Nuova: “Siamo vivi tornati dai morti” (Rm 6,13)".

Secondo appuntamento, sempre in Cattedrale, mercoledì 15 marzo alle ore 21. Argomento della catechesi del vescovo: "La custodia della Vita Nuova: vivere da figli (Rm 8,14)".

La terza e ultima catechesi del vescovo è in programma mercoledì 22 marzo, alle ore 21, si terrà sul tema "Il combattimento spirituale per la purificazione del cuore (Ef 6,10)"

Le catechesi quaresimali in programma questo mese da parte dell’Arcivescovo Giacomo Morandi saranno registrate a cura del Centro Diocesano Comunicazioni Sociali.

Verranno quindi trasmesse in differita sul canale YouTube La Libertà Tv a conclusione dell’evento.

c.r.