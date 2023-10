Le cento candeline di Idea Fontani: grande festa

L’albinetana Idea Fontani ha raggiunto il traguardo del secolo di vita. La donna ieri ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata da amici, parenti e coinquilini nella casa residenza per anziani Casa Cervi in cui vive all’interno di un appartamento assistito. L’amministrazione comunale di Albinea ieri era presente con l’assessore al sociale Roberta Ibattici per portare gli auguri di tutta la comunità. Idea ha spento le candeline su una grande torta al cioccolato. La centenaria, ancora lucidissima, è nata a Borzano. Subito dopo essere nata si trasferì poi con la famiglia per quattro anni in Francia per poi rientrare ad Albinea. Da allora ha sempre conosciuto e parlato anche la lingua transalpina. Sposata, senza figli, ma con tanti nipoti, ha lavorato per una vita nel servizio ragioneria del Comune di Reggio.