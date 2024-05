Le chiedono indicazioni stradali per derubarla: due denunciati

Con la scusa di chiederle informazioni, hanno cercato di derubarla della borsetta e sono fuggiti. Ma la vittima è riuscita a prendere nota della targa per poi consegnarla ai carabinieri che sono riusciti a identificare e denunciare un 34enne, con l’accusa di furto in concorso, e un 23enne che dovrà rispondere anche di favoreggiamento personale.

È accaduto a Montecchio in via Saragat. I fatti risalgono al 28 febbraio scorso, quando la vittima – una donna di 62 anni – è stata avvicinata da un’autovettura coi due malintenziosi a bordo che l’hanno invitata ad accostare. La signora, pensando di avere uno sportello aperto, ha obbedito. I due giovani sono scesi dalla vettura e si sono diretti verso di lei: uno le ha chiesto un’indicazione stradale, mentre il complice tentava di portarle via la borsetta aprendo lo sportello posteriore lato passeggero. I due, scoperti, sono scappati. Ma la vittima con grande prontezza è riuscita ad appuntarsi il numero di targa. Il giorno successivo è andata in caserma a raccontare tutto e a formalizzare la denuncia. I militari hanno subito avviato le indagini riuscendo a risalire all’intestataria dell’auto, la quale ha cercato di fornire dichiarazioni generiche su chi avesse utilizzato la sua macchina nel giorno del tentato colpo. Ma gli inquirenti alla fine sono riusciti a identificari i responsabili per poi denunciarli alla procura reggiana.