Le ’Cicogne’ fermano l’attività "Punto nascite, missione fallita"

di Giuliana Sciaboni È un vero e proprio addio quello annunciato dal ’Comitato Salviamo le Cicogne. "È arrivato il nostro tempo – dichiara la portavoce, Nadia Vassallo –, quello di chiudere l’esperienza iniziata nel 2015. Fermiamo l’attività del comitato ‘Salviamo le Cicogne di Montagna’ e arriviamo alla scadenza naturale del mandato consiliare con la lista ‘Castelnovo ne’ Cuori’, espressione del comitato. Chi vorrà continuare la propria lotta lo farà a suo nome o attraverso altre sigle, ma il comitato si ferma qui, ora". Dopo otto anni di impegno sociale, tante attività e incontri pubblici, viaggi e battaglie, si conclude così, con grande amarezza, il cammino del comitato ’Cicogne’, creato nell’aprile del 2015 per volontà di una ventina di mamme dell’Appennino allo scopo, inizialmente, di "chiedere chiarezza alle istituzioni in merito all’allora ipotetica chiusura del punto nascite dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo". "Ci sentiamo sole, sfiancate – afferma delusa –. Non avevamo in mente di metterci così in mostra e per così tanto tempo, noi donne comuni prestate a un impegno civico per senso di solidarietà e giustizia verso i soggetti più indifesi e da proteggere: la maternità in montagna, dove le difficoltà possono rappresentare la linea fra la vita e la morte...