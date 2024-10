Le cinque statue del Valli. Un progetto per salvarle da intemperie e degrado

Un progetto per riportare all’antico splendore Vizio, Gloria, Danza, Estro e Pudore, i nomi delle cinque statue del Teatro Municipale ‘Romolo Valli’, attualmente in forte stato di degrado.

Il Comune di Reggio e la Fondazione ‘I Teatri’, in partnership con l’architetto Mauro Severi che ne ha curato i dettagli, hanno presentato il progetto per partecipare al bando della Regione Emilia Romagna per accedere ai contributi previsti per "interventi per spese di investimenti nel settore dello spettacolo".

Le statue al momento si trovano avvolte da reti di nylon e sono protette da un ponteggio per evitare possibili cadute. Inoltre da un recente sopralluogo è emersa un’importante situazione di degrado e "polverizzazione delle pietre e delle stuccature", come sottolinea una nota da piazza Prampolini, con anche distacco di intere porzioni di quelle che sono state compiute negli anni per cercare di ‘tamponarne’ il degrado.

Se il progetto di restauro sarà approvato, il contributo sarà dell’80% della spesa fino a un massimo di 500mila euro.

Il restauro darà una seconda vita a quelle statue, scongiurando il rischio di caduta di pezzi delle stesse sulla piazza.

Va aggiunto che le 28 sculture, risalenti alla metà dell’Ottocento, presenti sul fronte e sui lati del Valli erano già state oggetto di restauro nel 1995, ma la pietra di Avesa con cui sono realizzate, ruvida e tenera, è particolarmente sensibile all’incedere del tempo e ai fenomeni atmosferici. Da qui la necessità di procedere a un ulteriore recupero.

"Abbiamo deciso di dare priorità a questo intervento per il valore artistico e simbolico che le statue hanno per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Marco Massari, presidente della Fondazione I Teatri –. Da qui nasce l’idea di un progetto che ci permetterà di recuperare la bellezza di elementi di forte valore identitario e restituirli ai cittadini".

Cui fa eco il vicesindaco Lanfranco De Franco, titolare della delega ai Lavori pubblici che esprime entusiasmo: "Per l’opportunità di ‘liberare’ le statue del Teatro Valli e restituirle nel loro splendore originario ai reggiani e alle reggiane. La cura e la valorizzazione del patrimonio culturale sono direttrici su cui investire per la rigenerazione della città".

"Una bellissima opportunità – chiude il direttore della Fondazione ‘I Teatri’, Paolo Cantù – che speriamo si trasformi a breve in una concreta possibilità di riqualificare uno dei patrimoni più importanti della città. La nostra gratitudine va all’Amministrazione comunale, ai dirigenti degli assessorati coinvolti che fin da subito hanno condiviso, assieme al Cda della Fondazione, la necessità di ridare lustro anche all’esterno di un importante simbolo di Reggio Emilia", come, appunto, il ‘Valli’.

Unanimemente considerato uno dei teatri meglio conservati d’Italia.