Le colonie dimenticate. Ecomostri mai riqualificati dall’Appennino alla riviera

Un’altra estate è passata e con lei se ne va - di nuovo - la possibilità di veder rifiorire vecchie colonie estive ormai relegate al ruolo di mastodontici edifici abbandonati, quasi sempre lungo la costa dell’Adriatico. Soprattutto sulla riviera romagnola erano diverse le colonie ‘made in Reggio’. Quella di Riccione venne realizzata negli anni ’30 e restò in capo al Comune di Reggio sino alla fine degli anni ’80, prima di essere ceduta alla cittadina rivierasca.

Caduta rapidamente in disuso sembrava dovesse nascere a nuova vita, come albergo 4 stelle nei primi anni 2000, ma non se ne è fatto nulla e ora versa in totale abbandono.

Sull’Adriatico poi vi era anche, gestita prima dal Ccfr, il Consorzio Cooperativo delle Ferrovie Reggiane, e poi dall’Act, quella intitolata al sindacalista Arturo Bellelli, definita, con azzeccata assonanza, "la colonia dei bimbi belli". Ha ospitato bambini reggiani per svariati decenni prima di essere rilevata da soggetti privati: è tuttora operativa come casa vacanza. Di proprietà del Comune di Reggio, e da esso costruita nel 1958, era invece l’immobile sito in via Cristoforo Colombo a Cesenatico. Dapprima indicato come semplice "colonia marina" divenne "casa vacanza" su sollecitazione di Loris Malaguzzi.

Esaurita l’epopea dei soggiorni estivi di bambini, nel 2003 è stata venduta, per circa un milione e mezzo di euro, alla società Maripol di Cesenatico. Nel 2021 il locale Prg prevedeva diversi interventi edilizi nell’area, per ora non realizzati.

Sempre nel territorio di Cesenatico agivano altre tre colonie reggiane, di orientamento cattolico e gestite dalla Srat di don Pietro Iotti: la Paolo VI, la Pio XII e la Maria Mediatrice. Non più operative da tempo. Vi era poi, a Igea Marina, la colonia gestita dal Ccr, il Consorzio dei Comuni della bassa reggiana. Nei mesi scorsi a proposta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Aragona, sulla riqualificazione della colonia alpina "Roversi" di Busana, e il pesante stato di degrado in cui versa quella marina denominata "Reggiana", a Riccione, hanno riportato al centro dell’attenzione queste strutture.

In Appennino oltre alla citata "Roversi", era molto conosciuta anche quella di Pietrachetta, vicino a Civago. Costruita a inizio anni ’70 ospitava bambini in estate e in inverno.

Nel 1991 accolse diverse decine di profughi provenienti dall’Albania. Dopo quell’esperienza la colonia è stata chiusa e da allora giace in una situazione di completo abbandono e degrado.