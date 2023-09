Le conseguenze dell’abbandono Profilerano i lupi ibridi nelle città

Con questo articolo si conclude la collaborazione con il dottor Marco Catellani, medico veterinario esperto in comportamento animale e pet therapy, il quale a causa di nuovi impegni non potrà più essere dei nostri. A lui va il ringraziamento della redazione per l’ottimo e puntuale servizio reso ai lettori sin qui.

L’entusiasmo di un momento, senza chiedere consigli e pareri, può indurre molte persone a portare a casa un animale o addirittura a regalare un piccolo pet, pensando, ovviamente in buona fede, di fare un bel gesto. Ben presto anzi prestissimo ci si rende conto che quel piccolo essere richiede attenzioni, cure, educazione e soprattutto molto tempo. Spesso, può accadere che con la medesima facilità con la quale l’animale è stato preso possa essere anche abbandonato. Ogni anno in Italia si stima che vengano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, molti dei quali rischiano di morire in incidenti, di stenti o maltrattamenti, altri invece, i più fortunati, entrano nel giro del malaffare, diventando oggetto di speculazioni tra finti animalisti e canili che, a carico delle Istituzioni Comunali, ospitano cani provenienti da ogni luogo d’Italia ed estero. Le punte massime di abbandoni si registrano nel periodo estivo, allorché la partenza per le vacanze pone il grave dilemma delle sorti dei quattro zampe. Un altro numero consistente di cani che viene abbandonato appartiene al gruppo dei cani da caccia. Infatti, subito dopo l’apertura della stagione venatoria, se il cane non è bravo a cacciare o se ancor più ha paura degli spari viene lasciato al suo destino nei boschi. Questi cani sono spesso preda dei lupi, oppure possono incrociarsi con i lupi stessi infoltendo sempre più il numero di lupi ibridi che tendono sempre più ad avvicinarsi all’uomo, trovandoli ormai alle periferie delle città. L’abbandono è un reato punito con l’arresto fino a un anno o con una bella sanzione. Di fatti l’art. 727 del Codice Penale recita: "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 Euro". Spesso non sono veri abbandoni, ma sono ‘lasciti organizzati’ di cani provenienti dal sud e lasciati nei soliti posti e dalle solite persone, ormai note, in prossimità di canili e rinvenuti da ignari cittadini. Se vedete macchine sospette prendete la targa e segnalateli alle forze dell’ordine. Attenzione anche ai nuovi volontari dei canili, se vi chiedono di andare a prendere dei cuccioli che hanno rinvenuto, attenzione: potreste incappare in un reato di ricettazione e commercio di animali. Ricordate che ogni trasporto di animali, non a seguito del proprietario, spesso ricade in una transazione commerciale e deve sottostare a precise regole dettate dalla Comunità Europea.

Marco Catellani