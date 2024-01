Le ‘consultazioni’ delle tute blu: "Questionario per il nuovo Ccnl"

I sindacati reggiani dei metalmeccanici aprono inedite "consultazioni preventive" sottoponendo i lavoratori ad un questionario in vista della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro Federmeccanica/Assistal. È l’iniziativa congiunta di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil di Reggio che – sulla spinta dei vertici nazionali – lanciano una campagna d’ascolto tra gli iscritti nel settore dell’industria metalmeccanica privata e di installazione di impianti. "Una grande prova di unità sindacale, di umiltà e di capacità di ascolto che nessun partito, nessun altro sindacato, nessuna istituzione svolge abitualmente per ascoltare i propri rappresentati. Anzi, dovrebbero imparare da noi...", hanno rivendicano orgogliosamente ieri in una conferenza stampa dedicata, i segretari provinciali delle organizzazioni sindacali Simone Vecchi (Fiom), Giorgio Uriti (Fim) e Jacopo Scialla (Uilm), insieme nella foto. "Chiediamo ai lavoratori metalmeccanici di indicarci cosa per loro è importante per migliorare la propria condizione di lavoro e con queste dimensioni non lo si faceva da oltre 50 anni", attraverso un sondaggio rintracciabile tramite qr-code sui volantini diffusi dai sindacati oppure sul sito www.metalmeccanici.org, compilabili fino al 16 gennaio "puntando a presentare la piattaforma definitiva entro il mese di marzo".

I temi al centro del questionario on line diffuso nella città del segretario generale nazionale della Cgil Maurizio Landini, vanno dal salario all’orario di lavoro, dal welfare alla parità di genere, dalla salute e sicurezza alla formazione professionale, dalla previdenza complementare alla sanità integrativa fino al tema della partecipazione. "Con questo sondaggio abbiamo l’obiettivo di definire le priorità rivendicative nella prossima piattaforma e al contempo di rafforzare l’unità sindacale e il rapporto con i nostri iscritti", concludono le tute blu reggiane.