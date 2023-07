Le contestazioni della magistratura "Favoritismi e lavori irregolari"

I due ex sindaci Marcello Coffrini e Giuseppe Vezzani (foto) sono indagati dalla Dda di Bologna per concorso esterno alla mafia. Ecco alcune delle altre contestazioni mosse dal pm Beatrice Ronchi. Coffrini avrebbe permesso a Carmine Rondinelli (cognato di Francesco Grande Aracri) di fare nella propria casa di via Molino Caselle 13 un ininnalzamento del tetto più elevato rispetto al progetto presentato, intervenendo con verifiche solo dopo il sollecito del consigliere Catia Silva, che per questo fu anche minacciata da Rondinelli. I lavori iniziarono prima di depositare la Scia, dove si indicava la data del giugno 2014, e l’impresa di Girolamo Rondinelli (nipote di Grande Aracri) aveva il Durc scaduto. Il direttore dei lavori segnò le irregolarità anche al Comune e, poiché Rondinelli rifiutò di firmare il progetto di adeguamento, si dimise nell’agosto 2014. Il Comune sospese i lavori nel settembre 2014 dopo le molteplici iniziative di Silva, concedendo però a Rondinelli dilazioni per il ripristino dei luoghi giudicate dal Consiglio di Stato troppo lunghe (120+35+120 giorni).

Vezzani avrebbe consentito a Francesco Grande Aracri di mantenere l’occupazione abusiva di un’area demaniale, con deposito di materiale edile, sotto il cavalcavia di via Breda Vignazzi fino al novembre 2013, nonostante oa polizia locale avesse fatto una segnalazione nel maggio 2007. Situazione rimasta invariata anche dopo la denuncia dei carabinieri verso Grande Aracri e i figli Paolo e Rosita e il sollecito della Provincia nel novembre 2013. Dopo il sequestro preventivo a Grande Aracri e l’intervista di Cortocircuito, Coffrini intimò nel settembre 2014 la rimozione, rivolgendola anche al Demanio nonostante l’unico responsabile fosse la famiglia.