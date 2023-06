"Le coop sociali pronte a intervenire"

"La cooperazione sociale c’è, è disponibile a lavorare insieme agli enti locali per vedere cosa si può fare". Valerio Maramotti, presidente delle coop L’Ovile e del Consorzio Oscar Romero, tende la mano alle amministrazioni.

"Questa triste vicenda porta alla luce una situazione che abbiamo più volte segnalato: nell’iter che porta una ragazzo dall’essere totalmente tutelato all’essere totalmente autonomo manca un pezzo. Ed è qui che dobbiamo intervenire. Certo la legislazione nazionale non aiuta. Anzi, l’eliminazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari renderà tutto più difficile, compreso trovare un alloggio. Ma, almeno a livello locale, qualcosa in più possiamo provare a fare. Noi ci siamo".