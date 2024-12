Periodo super positivo per la Vianese, che oltre all’ottimo cammino in campionato ha anche raggiunto le semifinali della Coppa Italia d’Eccellenza.

Ai quarti di finale battuto nettamente, con un 4-0, il Real Formigine. Decisiva la doppietta di Caselli e i rigori di Malivojevic e Falanelli.

Gli incroci delle semifinali verranno determinati prossimamente tramite sorteggio: le altre tre squadre che si contenderanno la finale sono il Vis Novafeltria, il Nibbiano & Valtidone e il Gambettola.

Due reggiane, invece, sono ancora in corsa nella Coppa di Promozione. Negli ottavi di finale il Castellarano ha battuto per 1-0 la Bagnolese: all’ultimo respiro, al minuto 92, Ferrara ha regalato i quarti di finale agli azulgrana. Impresa per il Campagnola, invece: i rosanero hanno battuto ai rigori l’Atletic Cdr Mutina, capolista indiscussa del girone B di Promozione.

Successo dei reggiani arrivato per 6-5 ai rigori, dopo che i 90’ erano finiti senza reti.

Le squadre che completano il quadro dei quarti di finale sono: Futura Fornovo Medesano, Sannazzarese, Bentivoglio, Comacchiese, Centese, e la vincente tra Riccione e Stella Rimini che giocheranno mercoledì. Una volta determinate tutte le squadre, si procederà al sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale.

Mercato. In Prima categoria il Quattro Castella ha scelto Andrea Tagliafierro come nuovo mister, che prende il posto di Patrick Fava, esonerato la settimana scorsa. Arriva anche un difensore: il terzino Samuele Stirparo, ex Gattatico e Sporting Sant’Ilario, classe 1997. Saluta il centrocampista Djery Diallo (1998). La FalkGalileo cambia portiere: esce Federico Scalabrini (’96), e arriva Marco Martignoni (2000), ex Guastalla.

Diversi movimenti al Santos: ecco Giacomo Carta, centrocampista del 2003, e Damiano Carta, esterno sinistro del 2003, che erano al Daino (via Scandianese).

Preso dalla Borzanese Leonardo Viani, centrocampista del ’99, e anche Filippo Arleoni, punta centrale del 2002 ex Fogliano. Dagli svincolati ecco anche Giovanni De Luca, fantasista del 1993 che ricordiamo al Daino Santa Croce, tra le altre. Lasciano il Santos: Luca Mussini, punta del ’96, e Fabio Donadelli, portiere del 2000, entrambi con direzione Virtus Libertas.