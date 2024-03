Le coreografie di Ambra Senatore

Stasera alle 20,30 alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio, va in scena ’Col tempo’, balletto con la coreografia di Ambra Senatore, con la partecipazione di Caterina Basso, Claudia Catarzi, Matteo Ceccarelli, musica originale di Jonathan Seilman, per una produzione Cnn de Nantes (informazioni: 0522-273011).

Dieci anni dopo la sua prima coreografia di gruppo intitolata "Passo", Ambra Senatore si dedica a una nuova creazione insieme agli interpreti di allora. Oggi riunisce questo gruppo di ballerini, ben rodati dopo dieci anni di lavoro insieme, per realizzare una danza generosa e aperta verso l’altro. Un passo a quattro "sull’essere un gruppo".

I personaggi si delineano, le storie si sviluppano. Le discrepanze inattese, l’assurdo e la distrazione dal reale diventano gli ingredienti principali.