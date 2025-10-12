Le coreografie di Martens in scena undici anni dopo

La danza è protagonista oggi alle 16 dello spettacolo "The dog days are over 2.0", in prima italiana, in scena al teatro Cavallerizza a Reggio.

Si tratta della produzione del 2014 che segnò la svolta assoluta per Jan Martens, coreografo belga attivo sulla scena coreografica internazionale dal 2010. A undici anni di distanza, Martens/Grip ricrea questo spettacolo di successo con un nuovo cast.

In "The dog days are over" il danzatore è puro esecutore, alla ricerca della perfezione. Sottoposti a una coreografia complessa, matematica, vigorosa ed estenuante, eseguita con forzata uniformità, gli otto ballerini finiscono per sbagliare. E poi le loro maschere cadono. "The dog days are over" ha rivelato la percezione che il pubblico aveva dei danzatori, dei coreografi, degli spettatori e della politica culturale dell’epoca. A undici anni di distanza, le domande che pone sono ancora attuali. Dove si trova la sottile linea di demarcazione tra arte e intrattenimento? Chi siamo noi come pubblico quando contempliamo la sofferenza dei danzatori dal teatro come una corrida in un’arena? La danza contemporanea è uno striptease per l’élite? "The dog days are over" è uno spettacolo che fa mutare la posizione dello spettatore: da semplice oggetto dell’esperienza a riflessione attiva su di essa.

Con le coreografie di Jan Martens interpretate sul palco da Pierre Bastin, Camilla Bundel, Jim Buskens, Zoe Chungong, Simon Lelie`vre, Florence Lenon, Elisha Mercelina, Dan Mussett, Pierre Adrien Touret, Zora Westbroek, Maisie Woodford, Paolo Yao, con produzione Grip.

Posto unico a 15 euro.

a.le.