Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaLe coreografie di Martens in scena undici anni dopo
12 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Le coreografie di Martens in scena undici anni dopo

Le coreografie di Martens in scena undici anni dopo

Prima nazionale alla Cavallerizza dello spettacolo ’The dog days are over 2.0’. Focus sulla danza contemporanea di otto ballerini che sul palco ’sbagliano’. .

I protagonisti dello spettacolo oggi alla Cavallerizza ’The dog days are over 2.0’

I protagonisti dello spettacolo oggi alla Cavallerizza ’The dog days are over 2.0’

Per approfondire:

La danza è protagonista oggi alle 16 dello spettacolo "The dog days are over 2.0", in prima italiana, in scena al teatro Cavallerizza a Reggio.

Si tratta della produzione del 2014 che segnò la svolta assoluta per Jan Martens, coreografo belga attivo sulla scena coreografica internazionale dal 2010. A undici anni di distanza, Martens/Grip ricrea questo spettacolo di successo con un nuovo cast.

In "The dog days are over" il danzatore è puro esecutore, alla ricerca della perfezione. Sottoposti a una coreografia complessa, matematica, vigorosa ed estenuante, eseguita con forzata uniformità, gli otto ballerini finiscono per sbagliare. E poi le loro maschere cadono. "The dog days are over" ha rivelato la percezione che il pubblico aveva dei danzatori, dei coreografi, degli spettatori e della politica culturale dell’epoca. A undici anni di distanza, le domande che pone sono ancora attuali. Dove si trova la sottile linea di demarcazione tra arte e intrattenimento? Chi siamo noi come pubblico quando contempliamo la sofferenza dei danzatori dal teatro come una corrida in un’arena? La danza contemporanea è uno striptease per l’élite? "The dog days are over" è uno spettacolo che fa mutare la posizione dello spettatore: da semplice oggetto dell’esperienza a riflessione attiva su di essa.

Con le coreografie di Jan Martens interpretate sul palco da Pierre Bastin, Camilla Bundel, Jim Buskens, Zoe Chungong, Simon Lelie`vre, Florence Lenon, Elisha Mercelina, Dan Mussett, Pierre Adrien Touret, Zora Westbroek, Maisie Woodford, Paolo Yao, con produzione Grip.

Posto unico a 15 euro.

a.le.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro