Le coreografie di Shechter in ’From England with love’

La complessità dell’Inghilterra in tutte le sue sfaccettature è al centro della nuova ed avvincente opera creata per Shechter II, la compagnia di giovani danzatori di Hofesh Shechter, uno dei più dirompenti coreografi della nuova scena internazionale. In scena in prima assoluta stasera alle 20.30, al Valli per la stagione di danza. "From England with love" è un’ode all’Inghilterra. Nella coreografia di Shechter i danzatori evocano il paradosso nel profondo di questo paese, aperto, generoso e alla ricerca della sua anima, sempre in conflitto tra la sua storia buia e il forte attaccamento alle vecchie tradizioni. Ci coinvolgono nella loro ricerca d’identità e di conoscenza di sé stessi mentre lottano con questo complesso sistema di valori e messaggi contrastanti. Una ricca partitura che combina i suoni mozzafiato dei compositori inglesi (Edward Elgar, Tomas Talis, Henry Purcell & William H. Monk) presentati in contrasto, con un rock scatenato accostato a echi di coro e musica elettronica in una cacofonia all’avanguardia. Giocosa e accattivante, carica d’orgoglio e di paradosso, "From England with Love" si presenta come una lettera indirizzata a ‘Dear John’ … una nota di addio ad amici e nemici e una sbirciatina nel cuore e nell’anima di questo paese, bellissimo ma al tempo stesso complicato.

