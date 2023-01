"Le culture malate sono come i virus"

In tanti ieri hanno partecipato a Scandiano alle celebrazioni del giorno della memoria. Il sindaco Matteo Nasciuti, prima della commemorazione ufficiale, in piazza Spallanzani ha lucidato la pietra d’inciampo dedicata a Guglielmo Corradini, antifascista e partigiano scandianese deportato e ucciso a Mauthausen. Assieme al primo cittadino anche Luca Basenghi (parente di Corradini) con la figlia Nora. Al cimitero ebraico nel parco Lazzaro Padoa si è poi svolta la commemorazione con le autorità, l’Anpi, le forze dell’ordine e alcune classi della scuola primaria di Ventoso, della Boiardo di Scandiano, della Vallisneri di Arceto e del polo Gobetti di Scandiano. Gli studenti hanno suonato, cantato e letto brani di testi e poesie dedicati alla Shoah. Molte persone hanno preso parte all’iniziativa. Domani al cimitero ebraico sono anche in programma visite guidate gratuite (senza prenotazione) alle 10 e 11.30. Questa mattina invece in sala del consiglio comunale alle 10 è previsto un incontro, in collaborazione con Istoreco, nell’ambito degli appuntamenti per il giorno del ricordo (10 febbraio) con lo storico Eric Gobetti che parlerà di ‘Donne e guerra sul confine italo-jugoslavo’. Ieri il sindaco Nasciuti ha sottolineato che il giorno della memoria "per noi è un momento molto importante. L’idea che in questa giornata siamo chiamati a dare valore alla memoria di una delle pagine più buie della nostra storia ci responsabilizza. La responsabilità della memoria, un concetto forse sottovalutato, ma che ha un peso enorme". Matteo Nasciuti ha inoltre evidenziato che la giornata della memoria "ci ricorda un momento di follia che non fu isolato". Per il sindaco scandianese è un errore "pensare che la responsabilità sia da addossare a un solo uomo. La Shoah, lo sterminio del popolo ebraico: quel livello di disumanità fu perpetrato da migliaia di persone, fu reale, fu addirittura ideologia condivisa. Per questo non possiamo accettare ogni germoglio di ideologie simili. Per questo dobbiamo vigilare e opporci ad ogni guerra, sopruso, violenza, fisica e non solo, che contenga il germe del razzismo. Perché la Shoah è nata da una cultura malata che si è diffusa velocemente. Come un virus".

Matteo Barca