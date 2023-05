Stasera alle 20,45 alla Bottega del tempo libero, in viale Umberto I in centro a Boretto, è in programma un incontro informativo su un fenomeno diffuso come le "dipendenze in età scolare". L’iniziativa, che riguarda un tema di fortissima attualità, è rivolta a genitori e a tutti i cittadini che si ritengono interessati a favorire buoni propositi in famiglia, a scuola e nella società. Intervengono Andrea Tedeschi (dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Boretto e Gualtieri) e Stefano Alberini (insegnante Acat Guastalla). Si affronta un problema che è importante per numerose famiglie. Per informazioni e prenotazioni: tel. 348-8542804. E possibile partecipare online richiedendo il link telefonicamente. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Genitori e dall’Istituto scolastico comprensivo di Boretto e Gualtieri.