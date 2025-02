Le donne di Casalgrande protagoniste dei testi sulla parità di genere

Ormai da un anno la comunità di Casalgrande sta lavorando a un’operazione culturale e sociale per dar vita a un festival tutto incentrato sulla parità di genere, dal titolo "Un minuto di rumore". Iniziativa nata da un’idea e con la direzione artistica della regista Angela Ruozzi. Il programma è corposo: 9 appuntamenti tra spettacoli, incontri, laboratori, concerti e workshop, nel corso del prossimo marzo. Con un’anteprima che ha inizio proprio oggi, con l’affissione per tutta la cittadina di immagini delle donne coinvolte in un progetto. Ovvero l’esito di un’indagine artistica sulla parità di genere, il risultato di un progetto creato insieme alle cittadine di Casalgrande, che ha attraversato diversi linguaggi: interviste, fotografia, arte urbana e teatro. In tre mesi di ricerca sono state collezionate più di 80 interviste a donne dai 12 ai 75 anni di Casalgrande per conoscere il loro punto di vista. Le idee emerse sono state trasformate in testo teatrale, i volti incontrati sono diventati ritratti fotografici esposti in una galleria di arte urbana per le vie della città e le loro emozioni hanno dato vita a questa performance. Tra momenti ironici, rivelazioni spiazzanti e spaccati di vita quotidiana, questo lavoro rende manifesti i comportamenti, le prese di posizione e i moltissimi punti di vista che attraversano la vita di donne e uomini del nostro tempo alle prese con la controversa parola femminismo. La restituzione finale è prevista per sabato 8 marzo alle ore 21 al Teatro De Andrè. Info e intero programma su www.teatrodeandre.it Stella Bonfrisco