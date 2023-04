Le donne in nero e i candidati

Venerdì 21 aprile alle 21 alla sala Recordati di palazzo dei Principi a Correggio si svolge un incontro promosso dalle "Donne in nero", con il confronto tra i candidati sindaco sui temi della pace e sul possibile ruolo che i Comuni possono svolgere su questo argomento.

All’appuntamento, moderato dalla giornalista Valentina Reggiani de "il Resto del Carlino" è stato invitato anche il parroco di Correggio, don Alberto Debbi, mentre tra i relatori figura anche Fulvio Bucci, portavoce di Pax Christi.

Secondo le "Donne in nero", la pace non è solo un tema "generale", ma anche a livello "micro", a livello comunale, può rappresentare quel rivolo che diventa fiume e che può cambiare in meglio la storia delle donne e degli uomini.