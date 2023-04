Le donne nel metalmeccanico "Impiegate pagate il 34% in meno E su 100 dirigenti sono solo 7"

Un impiegato metalmeccanico reggiano guadagna il 34% in più di una collega equivalente donna, 42mila euro lordi annui contro 31mila. E se si considerano i superminimi, non definiti dalla contrattazione collettiva, il divario è ancora più ampio: solo 2.600 euro per il gentil sesso, a fronte di 6.900 per gli uomini. In percentuale è il 264% in più.

Sono solo i primi dati a saltare all’occhio del report Fiom sulle discriminazioni di genere nelle imprese metalmeccaniche reggiane. Le aziende che hanno più di 50 dipendenti sono obbligate per norma ministeriale a compilare dei ’Rapporti biennali sul personale maschile e femminile’ e a Reggio per gli anni 2020 e 2021 lo hanno fatto in 97, per un totale di più di 26mila lavoratori coinvolti.

I dirigenti sono distribuiti in maniera del tutto spropozionata: solo il 7% del totale (cioè 32) sono donne, il 93% (422) è invece maschio. La retribuzione lorda annua per questi ultimi è maggiore del 10% rispetto a quella femminile, per un dislivello di circa 14mila euro, mentre le componenti accessorie si alzano del 33% (gap di 9.500 euro). Tra i quadri non va granché meglio: solo 140 su 910 (15%) sono donne, e ogni 365 giorni percepiscono in media il 15% in meno di stipendio (11.800 euro) e il 32% in meno di componenti accessorie (8.700 euro). Tra gli impiegati la distinzione segnalata in apertura, che equivale a più di 10mila euro in meno per le donne su uno stipendio medio annuo di 38.311 euro lordi. Dalle componenti accessorie ricavano 4.700 euro a fronte di 11mila dei maschi, meno 57%. Al 67% delle donne sono assegnate attività esecutive, che spettano invece solo al 35% degli uomini, più delegati a progettazione e coordinamento. Tra gli operai infine la differenza di genere si riduce al 13% per lo stipendio annuale (25mila euro lordi annui le donne, 29mila gli uomini).

Per questa categoria, sulle cui retribuzioni incide maggiormente la contrattazione collettiva, la Fiom segnala che il gap deriva soprattutto da differenti utilizzi di part-time, straordinari e congedi parentali: il 19% delle donne fa orari ridotti, mentre tra gli uomini solo il 2; una percentuale più che doppia di donne ha usato il congedo parentale (3% a 1,3%) e gli uomini fanno in media ogni anno una settimana in più di straordinari, 72 ore a 33. A questo si aggiunge il lavoro agile, utilizzato il 31% in più dalle impiegate (29 a 22 per cento). Simone Vecchi, segretario provinciale della Fiom, spiega che dietro questo dato si cela un importante stereotipo di genere: "Queste soluzioni mostrano che nell’equilibrio fra lavoro e cura domestica e familiare, la seconda tende a ricadere molto di più sulle donne". Luana Mazza, della segreteria provinciale Fiom, ha aggiunto: "Le riduzioni retributive che la legge prevede per part-time e congedi fanno sì che il divario aumenti a spirale, perché a ridurre il loro stipendio e quindi la loro indipendenza sono nella maggior parte dei casi le donne, che già in media prendono meno".

La sproporzione con il dato più impressionante è quella dei superminimi, non stabiliti dal contratto collettivo: gli impiegati maschi in media percepiscono 6.885 euro lordi all’anno, le donne 2mila e 601. Sono più di 4.200 euro in più, il 264% in più. E nel contratto degli uomini rappresentano il 16% del compenso, in quello delle donne la metà, l’8%. Le dirigenti percepiscono grazie ai superminimi oltre 4.800 euro lordi in meno all’anno dei colleghi maschili (-33%) e 1.905 in meno di premi di produttività (-35,7%). Tra i quadri, i premi di produttività agli uomini sono maggiori del 63%, 3.490 contro 2.124. Anche tra gli operai la differenza è netta (552 a 1.327), ma Fiom precisa: "Nella categoria gli elementi individuali della retribuzione pesano molto meno. I superminimi rappresentano circa il 3% della retribuzione media".

"La chiamano ’meritocrazia’, vuol dire discriminazione" ha detto Simone Vecchi. "Dove sono più pesanti i cosiddetti ’aumenti di merito’, dove cioè incide maggiormente la contrattazione individuale, lì sono più ampie le differenze tra uomini e donne". "La contrattazione collettiva unisce, la discrezionalità di impresa sui salari individuali divide e produce ingiustizia - ha aggiunto Luana Mazza -. Per questo accettiamo la sfida lanciata dalla presidente reggiana di Unindustria l’8 marzo: utilizziamo anche la contrattazione collettiva per arrivare a una parità salariale di genere vera".

Le ore di formazione medie annue rappresentano un altro ambito di discriminazione: le donne impiegate ne fanno in media 11, gli uomini 15. Le operaie 4, i colleghi 6.

Il settore metalmeccanico si sta inoltre ’maschilizzando’: in tutte le qualifiche vengono assunti più uomini che donne.

Tommaso Vezzani