Le eccellenze sulla tavola del re. Donato a Carlo il coltellino d’oro

Una giornata destinata a essere ricordata quella di ieri per tutta l’Emilia-Romagna. Re Carlo III d’Inghilterra e la regina Camilla hanno fatto tappa a Ravenna per un evento che ha unito memoria storica, solidarietà e promozione del patrimonio agroalimentare del territorio.

Ma i Reali non erano gli unici ospiti d’eccezione: accanto a loro era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il viaggio dei britannici è stato l’occasione per commemorare l’ottantesimo anniversario della Liberazione della provincia di Ravenna dall’occupazione nazifascista, per incontrare gli agricoltori colpiti dalle recenti alluvioni e per scoprire alcune delle eccellenze enogastronomiche locali. La visita ha assunto toni meno formali rispetto alle precedenti tappe in Italia: in piazza del Popolo è stato infatti allestito un vero e proprio festival del gusto, con numerosi stand dedicati ai prodotti tipici dell’Emilia-Romagna.

Il tutto sotto la guida di un emiliano doc, lo chef stellato Massimo Bottura.

Tra gli esponenti dell’agroalimentare reggiano c’erano l’assessore regionale all’Agricoltura ed ex sindaco di Scandiano Alessio Mammi, oltre a Nicola Bertinelli, in rappresentanza dei 292 caseifici del Consorzio del Parmigiano Reggiano.

"Il cibo e il vino sono straordinari ed unici patrimoni culturali – ha dichiarato Mammi –. Lo sappiamo bene in Emilia-Romagna e oggi le nostre eccellenze sono state presentate al presidente della Repubblica e a Sua Maestà Re Carlo III. Grazie alla famiglia Slow Food Emilia-Romagna, ai consorzi Dop e Igp e agli chef presenti: Massimo Bottura, Massimo Spigaroli, Carlo Cracco. Grazie a tutti per quello che fate ogni giorno, i vostri valori sul cibo e sul vino sono i nostri valori".

Allo stesso modo Bertinelli ha ricordato con orgoglio la tradizione di famiglia: "La mia famiglia produce Parmigiano Reggiano dal 1800. Oggi sono qui a testimoniare la forza di una filiera che da secoli lavora con passione e rispetto per la tradizione. È un prodotto naturale, fatto come mille anni fa e tutelato da un disciplinare europeo che ne definisce rigorosamente l’area di produzione: le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, e parte di Mantova e Bologna". Bertinelli ha poi terminato l’incontro con due omaggi simbolici: ai Reali è stato donato un coltellino d’oro a mandorla, lo strumento tradizionale per scagliare il Parmigiano; al presidente Mattarella, una riproduzione in argento di un antico casello, emblema della storia e dell’identità produttiva del suo formaggio.

Elia Biavardi