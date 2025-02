"Le esigenze ecologiche e di salute oggi sono diverse"

"La politica si è sottratta dal suo ruolo di mediare tra l’interesse del privato e quello dei cittadini". Sono netti gli esponenti del comitato pro Bosco Ospizio che ieri mattina hanno manifestato sotto le finestre di Conad Centro Nord a Campegine mentre negli uffici veniva illustrato alla stampa il progetto. Ilaria Mezzentani commenta: "Abbiamo chiesto fin dall’inizio all’amministrazione comunale: ‘Proviamo a pensare qualcosa insieme, Conad non è un’azienda qualunque e ha un rapporto con il territorio. Facciamo pressione insieme per modificare un progetto datato che oggi non ha ragione di essere’. Ma ci è sempre stato risposto che il progetto era già deciso e non si poteva fare nulla, lavandosene le mani". Alberto Grasselli, richiamandosi all’allarmante rapporto Mal’Aria di Legambiente con i dati pessimi relativi all’area emiliana, aggiunge: "L’esigenze ecologiche e di salubrità sono differenti da 10 anni fa, quando l’area è stata venduta a Conad. Perché quell’ecosistema deve essere distrutto? Un albero appena piantato non ha la stessa funzione di scambio Co2-ossigeno di una pianta che ha vent’anni. Senza contare il traffico sulla via Emilia, già congestionato, che sarà oberato di un ulteriore via vai di camion e veicoli". E conclude: "San Maurizio rimarrà l’ultima bolla verde per quartieri molto popolati come Ospizio, San Lazzaro, Stranieri e via Papa Giovanni. Le alternative c’erano, come la zona del Tecnopolo, ma il Comune non ha sentito ragioni". f. c.