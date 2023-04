Le famiglie di Rolo restano senza pediatra Dovranno cercare sostituti nel distretto

Nuovi disagi in vista per il servizio di medicina di base nella Bassa. Dalla prossima settimana è infatti previsto il trasferimento in altra sede della dottoressa Maria Chiara Ragni, pediatra di libera scelta, finora attiva sul territorio di Rolo. In attesa che la zona sia assegnata a un nuovo titolare, e non avendo ancora individuato un pediatra disponibile ad assumere un incarico provvisorio, i genitori degli assistiti della dottoressa sono invitati ad effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nel distretto sanitario locale. E’ possibile farlo con Fascicolo sanitario elettronico, sito internet dell’Azienda Usl, con invio dell’apposito modulo o agli sportelli Saub di via Circondaria a Correggio (tel. 0522-630207).