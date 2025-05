Le fiabe diventano realtà. Al Tunnel l’irriverente Loizzi

Un monologo graffiante sulla dis-parità di genere, il patriarcato e il mito delle favole. Va in scena stasera al circolo Tunnel di via del Chionso a Reggio, dove è atteso il nuovo il comedy-show "Fabulae" di Massimiliano Loizzi. Ironico, diretto, irriverente. Con "Fabulae", Loizzi, volto noto del "Terzo segreto di Satira", unisce satira, teatro civile e favole riscritte. Una serata per chi ha ancora il coraggio di ridere e riflettere. Come si può raccontare uno dei temi più dibattuti della nostra società senza risultare retorico o nella peggiore delle ipotesi senza fare mansplaining? Raccontando la storia delle favole, con la sua evoluzione nei secoli che ci narra il cambiamento della condizione della donna nel tempo.

Dalle primissime forme di narrazione orale alle raccolte scritte di Basile e Perrault, fino alle più moderne favole dei fratelli Grimm, Andersen e infine Walt Disney che ha cristallizzato la sua versione delle storie, molto diversa da quelle delle origini. "Fabulae" svela quanto spaventosamente poco sappiamo dell’universo delle fiabe e ci spiega i terribili segreti dietro l’origine del mito: storie fatte di violenza, sesso, tradimenti e stupri dove la donna è sempre e solo assassina, traditrice, moglie, serva o schiava. E forse è ora che le nostre storie vadano nuovamente e per l’ennesima volta cambiate e "aggiornate", perché da sempre si adattano ai tempi che devono raccontare. Un comedy show che intreccia satira, ironia, poesia e denuncia, raccontando in modo irriverente, spassoso e a tratti toccante, un tema fondamentale della società.

Antonio Lecci