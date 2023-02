Le fiamme distruggono un tetto Due famiglie restano fuori casa

Un vasto incendio ha colpito un edificio residenziale in via Gramsci, in città, al civico 32, dove vivono due famiglie (padre, madre e figlio; l’altro figlio con sua moglie e due bambini) che sono state costrette a trovare una sistemazione temporanea altrove, a causa della dichiarata inagibilità.

A prendere fuoco nella tarda serata di sabato – quasi allo scoccar della mezzanotte – la canna fumaria della casa di recente costruzione sviluppata su due piani e di circa duecento metri quadri, che ha propagato le fiamme fino alla copertura in legno del tetto che è andato praticamente distrutto del tutto.

Fortunatamente non si registra alcun ferito o intossicato, tutti gli occupanti sono usciti incolumi dai rispettivi appartamenti. Dopo l’allarme al 115 sono arrivate immediatamente sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco delle quali si è reso necessario l’intervento: a tre camionette dal comando provinciale di via della Canalina, in supporto sono state chiamate anche una squadra delle centrali distaccate di Guastalla e Luzzara. Le operazioni di spegnimento sono durate quasi tutta la notte e sono proseguite anche fino al pomeriggio di ieri per gli ultimi piccoli ‘bracieri’ rimasti accesi. I pompieri hanno poi chiesto l’inagibilità al Comune visti gli ingenti danni nella parte alta dell’edificio, ma soprattutto gli impianti elettrici compromessi.

Poche ore prima, intorno alle 20,30, i vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Balletti, sempre in città, per un principio di incendio in una cucina di un’abitazione privata. Nessun ferito e casa comunque che non ha subito danni ingenti, conservando l’agibilità.

dan. p.