Le fiamme divorano un casolare

Si è reso necessario un intervento in forze dei vigili del fuoco reggiani, con rinforzi anche da Parma, per domare nella notte l’incendio divampato in un casolare apparentemente abbandonato, ma in cui si sospetta possano aver trovato riparo alcuni cittadini senza fissa dimora, in modo abusivo.

E’ accaduto in via don Minzoni, a Gattatico, dopo che l’altra sera è scattato l’allarme alla vista delle fiamme che uscivano in particolare dal piano superiore e dal tetto, con la copertura che è poi crollata proprio per l’effetto del fuoco. Poco dopo le 22 sono arrivate le prime segnalazioni, che hanno mobilitati le varie squadre del 115, giunte dalle caserme di Reggio, Sant’Ilario, Luzzara, oltre che dalla vicina Parma, operando per tutta la notte e concludendo le operazioni solo nella tarda mattinata di ieri, con lo spegnimento degli ultimi focolai.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per svolgere accertamenti. Non è mancato il timore del coinvolgimento di persone che potevano essere all’interno del casolare. Infatti, fino a tarda notte, sul posto è rimasta anche un’ambulanza, inviata dal 118, in quanto non si poteva escludere una possibile emergenza sanitaria.

Alla fine non si registrano conseguenze alle persone, ma i danni all’edificio sono ingenti, con il fuoco che ha praticamente distrutto la parte interna e il tetto della costruzione.