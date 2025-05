Le Fiamme Gialle nelle foto di Sestini

La Fondazione Manodori, con la Guardia di Finanza propongono "Insolite prospettive", mostra fotografica di Massimo Sestini allestita nello Spazio di via Farini 1. Il progetto rappresenta un viaggio emozionante lungo l’Italia alla scoperta di una realtà che spesso risulta sconosciuta. Un’opportunità unica viene offerta per raccontare le Fiamme Gialle, con la loro attività vista da vicino e attraverso una luce nuova, diversa dal solito. Ogni scatto, affrontato anche in situazioni estreme, ha richiesto non solo tecnica, ma soprattutto la necessità di immergersi completamente nel mondo di queste donne e uomini, entrando in sintonia, condividendo passioni, sacrifici, impegno e dedizione, così da coglierne l’essenza di una professione al servizio della comunità, che spesso sfugge agli occhi del pubblico. Ogni immagine proposta racchiude una meraviglia nel cogliere l’umanità dietro le uniformi, catturando l’invisibile e aspetti non sempre in evidenza.