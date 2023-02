Le fioriere bloccano l’automedica

Due grossi vasi per fiori piazzati all’ingresso del centro storico di Correggio, all’imbocco di corso Mazzini, per evitare ingresso di vetture nella zona a traffico limitato. Ma in caso di emergenza non esiste un adeguato varco per il passaggio dei mezzi di soccorso. Come accaduto nel primo pomeriggio di domenica, quando il personale dell’automedica ha dovuto fermarsi all’ingresso della strada, con il personale a bordo che ha raggiunto a piedi, di corsa, l’abitazione in cui era segnalato il paziente colpito da malore.

L’auto del personale del 118 è rimasta col motore acceso praticamente al centro della strada, davanti alle pesanti fioriere, fino al termine dell’intervento. Una situazione che è stata segnalata da diversi cittadini che si sono trovati ad assistere alla scena. "E’ vero che è possibile accedere a corso Mazzini dalla parte opposta della strada – dicono alcuni testimoni –, ma per i casi di emergenza si potrebbe trovare una soluzione per il passaggio dell’automedica, dell’ambulanza o dei vigili del fuoco dalla zona della torre dell’orologio per accedere alla strada e ai portici. Si potrebbe pensare a un pilomat, come ne esistono in altri paesi, invece di grosse fioriere che diventano complicate da spostare".

Domenica scorsa, infatti, l’automedica è rimasta ferma davanti alle fioriere. Il personale, con le attrezzature di emergenza, ha raggiunto a piedi la destinazione fissata. Una situazione che non è stata considerata affatto adeguata dai cittadini che hanno assistito alla scena.

Antonio Lecci