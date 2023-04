Le foto ’astratte’ delle Reggiane

Fino al primo maggio è aperta alla Chiesa della Madonna, in centro a Castelnovo Sotto, la mostra "Res Derelictae. La fabbrica produce ancora?" di Dario Tarasconi e Andrea Scazza. Il progetto vuole portare all’attenzione l’estrema contemporaneità di quella che è stata una delle principali fabbriche d’Italia: le Officine Reggiane. Una esposizione, promossa dal Comune insieme a Auser e Spi-Cgil, che nasce da un ritrovamento fortuito avvenuto nel 2019 in uno dei capannoni abbandonati di via Agosti a Reggio: 180 fotografie recuperate da un seminterrato non agibile a causa delle infiltrazioni d’acqua. Riproduzioni fotografiche delle Officine Reggiane e delle attività che si svolgevano al loro interno e nei cantieri esterni, sottoposte dall’umidità a un deterioramento che le ha trasformate in composizioni astratte.