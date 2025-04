Le foto del liceo Chierici per l’inclusione dei disabili: "Realizzate per le persone cieche e sorde"

Il liceo Chierici a Fotografia Europea per la piena inclusione delle persone con disabilità con il progetto "Avere vent’anni, oggi, ieri, domani. Riflessioni, sguardi, generazioni a confronto e immagini di un futuro che verrà". Progetto realizzato all’interno delle ore di educazione civica e pensato, in particolare, per le persone sorde e cieche. Un evento realizzato a cura della docente Lara Rovacchi e dell’interprete LIS, Iolanda Puleo, con la partecipazione di sei studentesse della classe seconda I del liceo artistico "Gaetano Chierici".

Rovacchi spiega: "Le studentesse espongono nel locale Anma (Wine bar di via Squadroni, 3/b), gestito da persone sorde. Il nostro lavoro nasce da un più ampio progetto svolto in 2ª I, sull’inclusione di una ragazza sorda all’interno della classe e sulla sensibilizzazione alla Lingua Italiana dei Segni (LIS). Dopo aver analizzato il tema proposto da Fotografia Europea di quest’anno, abbiamo cercato ispirazioni osservando immagini, leggendo testi e scambiandoci opinioni, anche attraverso la Lingua dei Segni per comunicare al meglio con la compagna di classe. Le riflessioni sull’argomento sono avvenute durante le ore di educazione civica, ma gli scatti sono stati realizzati individualmente. Dopo aver ottenuto le fotografie - continua Rovacchi - le abbiamo condivise e abbiamo pensato, per rendere più inclusiva questa esperienza, di aggiungere sotto ogni foto un breve testo e un QR code corredato da video audio e sonori per le persone sorde e cieche, realizzati dalle studentesse. I video comunicano con la LIS".

Rovacchi aggiunge: "Le fotografie di due ragazze Federica Franchina e Angelica Piersante, sono state poi selezionate nella sezione ’Speciale Samuela Solfitti’, con la collaborazione del Servizio Officina Educativa del Comune di Reggio e sono esposte nella mostra allestita ai Chiostri della Ghiara. Riflettendo sulle diverse possibilità di comunicazione si è arrivati ad un confronto più ampio sull’immaginazione del proprio futuro a vent’anni, partendo dallo sguardo delle diverse generazioni che ci hanno preceduto, educato e formato".

La comunicazione si fa con diversi linguaggi e le ragazze del Chierici con la LIS e il confronto di diversi materiali fotografici, testi letterari, canzoni, hanno realizzato le immagini che le rappresentano.

Le fotografie della classe seconda I sono di Federica Franchina, Emma Maria Gherpelli, Luce Levrini, Licia Muratori Bertani, Angelica Piersante e Irene Rossi che ha realizzato la foto copertina: "Vuoi giocare con me?".