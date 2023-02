Le foto di Kenna arricchiscono via Roma

Dalla collaborazione tra Comune, Associazione Viaromaviva e Fondazione Palazzo Magnani è nata l’idea di una mostra dedicata al fotografo Michael Kenna, a Palazzo da Mosto da oggi al 19 marzo. E’ un’esposizione fotografica di respiro internazionale che si colloca in un quadrante, quello di via Roma e delle vie attigue, sul quale il Comune ha avviato da mesi un confronto con le associazioni, i residenti, i commercianti. "Siamo particolarmente soddisfatti di questa opportunità culturale, che riteniamo un arricchimento del cartellone artistico della città e un’importante occasione di socialità in una zona di Reggio che sta progettando il proprio futuro assieme all’amministrazione", affermano gli assessori Lanfranco De Franco e Annalisa Rabitti.

La mostra, ad accesso gratuito, presenta alcune opere di Michael Kenna provenienti dalla collezione della Provincia.

L’Associazione Viaromaviva "vede questa mostra come un’opportunità per riportare l’interesse dei reggiani e non solo, verso quest’area del centro storico, favorendo contemporaneamente una migliore qualità della vita nel quartiere", ha detto la presidente Annarella Ferretti.

Il percorso si apre con un progetto intimo di Kenna, che ha impiegato 10 anni a emergere dai cassetti del suo archivio. Si tratta di Rafu, la serie fotografica dedicata allo studio delle forme del corpo femminile raccolte negli anni durante i suoi viaggi in diverse città del Giappone e solo recentemente pubblicate. L’esposizione prosegue e il visitatore si ritrova a passeggiare in Emilia, in un susseguirsi di scorci del nostro territorio, paesaggi semplici, un albero, una fontana, una collina, ma che nell’immaginario dell’artista si trasformano in oniriche visioni d’argento. L’ultima sala è una passeggiata tra continenti e terre lontane. Barche, pali diroccati e pietre sembrano sculture sulla superficie dell’acqua.

Orari: venerdì, sabato, domenica 10-13 e 15-19.