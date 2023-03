"Le foto-trappole inutilizzate da oltre tre anni nei magazzini"

Non si placa la polemica politica sulla vertenza della polizia locale all’Unione Terra di Mezzo, che ha già prodotto due giornate di sciopero degli agenti in servizio sul territorio di Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto.

E ora i consiglieri di opposizione di Bagnolo Bene Comune e SiAmo Bagnolo intervengono sull’argomento, a cinque mesi dall’avvio della vertenza sull’organico in servizio, riorganizzazione del lavoro, assegnazione di incarichi, norme igienico sanitarie e sicurezza nei locali adibiti a spogliatoio.

La questione non è ancora stata risolta. E nei prossimi giorni è in programma un nuovo confronto tra le parti.

"Ci auguriamo – dicono i consiglieri di opposizione – che le ragioni dei lavoratori siano finalmente tenute nella dovuta considerazione. Rinnoviamo la nostra solidarietà ai lavoratori, le cui rivendicazioni riguardano l’intera cittadinanza. Questa disorganizzazione, infatti, si ripercuote negativamente sulla sicurezza di tutti e perfino sull’efficienza di servizi basilari come la regolazione del traffico e l’assistenza all’attraversamento degli alunni all’uscita dalla scuola elementare, senza che ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale e preventiva agli istituti. A tutto questo si aggiunge la mancata utilizzazione di strumenti che già sarebbero a disposizione, come le telecamere di videosorveglianza e le foto-trappole per il contrasto all’abbandono dei rifiuti".

E proprio sulle foto-trappole, i consiglieri di opposizione non nascondono la loro critica: "Le foto-trappole giacciono inutilizzate da oltre tre anni nei magazzini comunali. Al contrario di quanto accade nel vicino territorio di Castelnovo Sotto, dove invece le foto-trappole sono regolarmente in funzione contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti".

Antonio Lecci