Le fotografie alpine di Cesare Re

Stasera alle 21 alla sala civica della rocca, a Novellara, un nuovo appuntamento con la rassegna del Cai con ospite il fotografo Cesare Re che interviene su "Suggestioni fotografiche alpine".

Cesare Re da anni studia, esplora e documenta le vallate alpine, raccontando il paesaggio, la flora, la fauna, la cultura e le tradizioni.

Ha percorso l’arco alpino in lungo e in largo scrivendo libri, articoli e scattando fotografie. Ha trascinato reflex, obiettivi, treppiedi, strumenti fotografici particolari in luoghi montani, noti e meno noti, cercando emozioni, sensazioni e le visioni di un magico mondo verticale, espressione di un ambiente naturale veramente unico che, negli anni, continua ad affascinarlo.