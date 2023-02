Le fototrappole antidegrado funzionano: settanta sanzioni in un mese

Cominciano a dare positivi risultati le fototrappole con telecamere mobili attivate per far fronte al fenomeno dell’abbandono irregolare dei rifiuti a Correggio. Dopo tante promesse e attese, di recente le telecamere sono state attivate, favorendo l’identificazione dei responsabili di decine di infrazioni. Dal municipio segnalano come in un mese siano state oltre settanta le sanzioni elevate per abbandono di rifiuti in via Timolini, dove si erano verificate numerose irregolarità nell’area in cui è presenta una consistente batteria di cassonetti per la raccolta differenziata stradale.

"Grazie al sistema di videosorveglianza – conferma il commissario straordinario del Comune, Salvatore Angieri – siamo riusciti a individuare numerosi casi di abbandono di rifiuti o, comunque, di uso scorretto dei cassonetti. Questa sorveglianza, ovviamente, non ha alcun intento "punitivo", ma intende intervenire a tutela dei cittadini che si comportano correttamente. Si punta a incentivare una corretta gestione dei rifiuti, attraverso una pratica virtuosa che deve essere sostenuta, anche attraverso l’individuazione di coloro che non rispettano le regole.

Le telecamere mobili continueranno anche nelle prossime settimane a essere posizionate in vari punti della cittadina e del territorio locale". Sperando di contrastare il degrado per abbandono rifiuti, che pure a Correggio registra parecchi casi.