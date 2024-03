Le Gazze ci provano

Gazze Canossa (30) a caccia del temporaneo aggancio al vertice del campionato di Divisione Regionale 2. La formazione di coach Vacondio gioca alle 21,30 sull’ostico campo dell’LG Castelnovo Monti (22) e punta a raggiungere la capolista Berrutiplastics Torre (32), ospite domenica a Bibbiano (12) nel posticipo delle 18,30 e in attesa di recuperare il match con la Saturno Guastalla (24), rinviato lo scorso week end. Proprio quest’ultima gioca domani alle 21,15 il derby interno con le Aquile Gualtieri (8), penultime in classifica; nella giornata odierna, invece, la Sampolese (28) cerca riscatto nel match interno delle 21,30 con una Go Basket (14) che nelle ultime uscite è apparsa in flessione, mentre l’Heron (20) ospita l’Aquila Luzzara (26).

A Correggio (16) arriva il Gelso (12), mentre Campagnola (20) non dovrebbe incontrare difficoltà col fanalino Arbor (0). Nel girone A trasferta impossibile per Sant’Ilario (12), ospite alle 21 della battistrada Piacenza (32), reduce da 12 vittorie consecutive e guidata dagli esperti Perego e Massari.