Le gentilezza si tinge di granata con le atlete di Reggiana under12 a CASALGRANDE

Anche le ragazze della Reggiana under 12 femminile aderiscono alle giornate nazionali dei giochi della gentilezza di Casalgrande. Il Comune ha invitato gli atleti e squadre locali a creare disegni in cui ad ogni lettera dell’alfabeto si associa una parola di gentilezza. "Per dare la massima diffusione – spiegano – abbiamo pensato di coinvolgere un partner di eccezione. Ringraziamo Vittorio Cattani (direttore generale della Reggiana) che ha subito avallato questo progetto. L’idea è anche quella di estendere il coinvolgimento alle società che aderiscono a Provincia Granata".

Gli alfabeti verranno poi pubblicati sui social per dare ancor più visibilità all’iniziativa; il 13 novembre si terrà una serata con tutti i partecipanti. "Anche le ragazze granata under 12 hanno diffuso il primo messaggio di questa campagna, per diffondere il valore della gentilezza".

mat. b.