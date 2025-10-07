Le giornate del Fai. Tre edifici storici da visitare grazie agli studenti ‘ciceroni’

L’ex Banca d’Italia, la Reggia di Rivalta a Reggio e villa Spalletti Trivelli a Sant’Ilario sono i tre complessi da vistare sabato e domenica per le Giornate Fai d’Autunno. Tre siti straordinari, aperture eccezionali che raccontano la storia e le trasformazioni del territorio, tra architettura monumentale, fasti barocchi ed eredità agricole. Dispiegati per le visite più di 300 studenti apprendisti ‘ciceroni’ delle scuole: Ariosto – Spallanzani, Bus Pascal, Canossa, Chierici, D’Arzo, Moro, Motti, Zanelli col Gruppo Archeologico santilariese, volontari e iscritti Fai della Delegazione di Reggio e il Soroptimst club. La capo delegazione Fai, Roberta Grassi ieri, nell’ambito della presentazione delle iniziative in conferenza stampa all’ex Banca d’Italia, ha affermato: "Nel 50esimo del Fai e il 35esimo della Delegazione reggiana celebriamo la XIV edizione delle Giornate Fai d’Autunno, simbolo di partecipazione, impegno civico, amore per il nostro territorio e il Paese. In queste giornate, sul territorio nazionale, sono aperti 700 siti, in 400 città dislocate in 20 regioni; operano 350 Delegazioni, 9000 apprendisti ciceroni, 250 pro-loco. In Emilia Romagna sono visitabili 37 luoghi, di cui 3 a Reggio con 9 scuole, che testimoniano la consapevolezza, l’importanza per la cura della bellezza che ci circonda, per proteggerla, raccontarla, renderla accessibile".

L’ex Banca d’Italia in stile eclettico-neorinascimentale, sorge dove c’era la chiesa di S. Giacomo Maggiore. Venne edificata nel 1924, attiva fino al 2016. L’impianto, dell’ingegner Luigi De Gaetani, è del primo ‘900 e richiama il Rinascimento. Marmo, colonne, stucchi e vetrate artistiche di Ezio Giovannozzi rendono monumentale il salone centrale. Per la prima volta, dopo 10 anni di chiusura, è possibile scoprirne il caveau, la sala di controllo, gli appartamenti dirigenziali, i decori e un belvedere sugli scorci dei principali monumenti cittadini. Nella Reggia di Rivalta si possono scoprire: segreti, amori di belle cortigiane, di Francesco III d’Este e Carlotta Aglaé d’Orléans, nipote di Lugi XIV, affreschi da ‘capogiro’ di Venturi e Vellani.

La Reggia col progetto “Ducato Estense”, è luogo di cultura e svago, il Fai fa scoprire la vita della corte nel 700, gli interni, il giardino segreto, passeggiate tra orti e parterre, lungo la via Matildica del Volto Santo, legata a Matilde di Canossa. Villa Spalletti Trivelli tra Sant’Ilario e Calerno, inserita nel paesaggio rurale storico della Val D’Enza riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura, immersa in una vasta tenuta agricola, è al centro di un impianto scenografico di viali alberati. Nata nel ‘700, trasformando una casa rustica, passa dai conti Masdoni ai Trivelli e agli Spalletti. La residenza a pianta quadrangolare con torri angolari, ha locali decorati a stucco, una sala centrale a doppia altezza. Si possono esplorare: corte, giardino, cappella, ambienti rustici, stalla e granaio. Il percorso intreccia storia nobiliare, memoria popolare, i ritrovamenti del vicino parco archeologico “Lituus”, dove è emerso un rarissimo frammento di lituo etrusco.

Alle giornate Fai hanno collaborato l’assessora del Comune di Reggio, Carlotta Bonvicini, il sindaco di Sant’Ilario Marcello Moretti, l’assessore dello stesso Comune, Fabrizio Ferri (assessore territorio S. Ilario), Carlotta Bonvicini (assessora Comune Reggio). I Quaderni Fai dei siti aperti sono stati redatti da Elisabetta Farioli, Giuseppe Baldi, Alberto Cadoppi, Mariuccia Cappelli Fabrizio Ferri, Roberta Grassi, Ugo Pellini, Nicola Tirelli Prampolini, Francesca Vezzali . Orari visite: ex Banca Italia, sabato e domenica: 9/13 e 14/18. Reggia Rivalta, sabato e domenica 9/13 e 14/18. Villa Spalletti Trivelli (S. Ilario) sabato: 10/13 (pomeriggio chiusa); domenica: 10/13;14/18.

