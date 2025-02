Le granata piegano di misura l’Imolese e balzano in vetta

La Reggiana (23) sale in vetta al campionato di Eccellenza femminile, aggiudicandosi di misura il big match casalingo con l’ex capolista Imolese (22), piegata da una rete di Massa. Le granata, che raggiungono così il sesto successo di fila (l’ultima sconfitta è proprio quella del match d’andata con le bolognesi), comandano insieme al Fossolo (23), che ha ragione con un altro 1-0 delle Original Celtic Bhoys (20). Domenica prossima sarà derby reggiano, riedizione della finale di Coppa vinta dalle Original in rimonta. In Promozione la Sammartinese (25) è travolgente, con un 7-0 alle cesenati del Granata (3), penultime della classe, con Chiessi (tripletta) sugli scudi; di Jalelli, Orboni, Pascarella e Geraneo le altre marcature. La "Samma" comanda a pari punti col Rimini (25), che passa 5-1 sul campo dello Sporting Scandiano (15): il gol della bandiera è un’autorete delle romagnole.