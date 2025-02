Le granata puntano alla Serie C. Poker delle Original Celtic

Col pareggio a reti bianche conquistato a Forlì contro l’Union Sammarinese (14), la Reggiana (24, nella foto) centra con due turni d’anticipo l’approdo alla seconda fase di Eccellenza femminile, che vedrà affrontarsi le prime 4 del girone a caccia della promozione in Serie C. Una gara altalenante, quella disputata in Romagna, con qualche rammarico per un paio di occasioni non sfruttate.

Pokerissimo esterno, invece, per le Original Celtic Bhoys (23), che travolgono 5-1 il fanalino Fraore (0) con reti di Mesoraca, Pagani, Vioni, Maini e Ferrari: stasera alle 20,30, peraltro, va in scena il recupero tutto reggiano e, con un pari, le Original sarebbero certe di un posto nella suddetta seconda fase, mentre la Reggiana mira a tornare in vetta, scavalcando una Imolese che ha ora una lunghezza sulle ragazze di mister Bazzini. In Promozione la Sammartinese (28) mantiene 3 lunghezze di vantaggio sul Rimini grazie al 3-1 esterno sul campo del Real Sala Bolognese (15) con gol di Bozzoli, Orboni e Berselli; stop esterno indolore per lo Sporting Scandiano (18), che cede 2-0 al Riccione (0), squadra fuori classifica.