Le grandi pulizie : "Netturbini in centro e più raccolta rifiuti"

Da domani, giorno di San Prospero, il Comune di Reggio Emilia – in collaborazione di Iren – parte con un piano straordinario per la pulizia di centro storico e zona stazione, che continua durante tutte festività natalizie, fino al 7 gennaio prossimo, festa del Tricolore.

Davide Prandi, assessore alla Cura della città, ci può spiegare come si articola questo piano?

"Si tratta di percorso che punta a rimettere al centro della nostra attività un’attenzione particolare agli spazi pubblici di tutto il territorio comunale. Partiamo con un piano straordinario che possa dare maggior decoro alla città storica e al quartiere intorno alla stazione centrale durante le festività natalizie, ma puntiamo a metterci nelle condizioni di renderlo strutturale e di allargare il bacino progressivamente a tutti i quartieri e le frazioni. Questa sarà una sorta di prova generale".

Qual è l’elemento di novità di questo intervento?

"L’elemento che si aggiunge è rappresentato dalla qualità dell’intervento, che sarà svolto con personale Iren e con una valutazione costante. Oltre al potenziamento del servizio di spazzamento manuale fatto in centro storico e zona stazione per la pulizia e il presidio delle vie di maggior passaggio. Sia nei giorni feriali sia in quelli festivi".

Come viene potenziato il servizio?

"Le frequenze dello spazzamento manuale aumentano dai 16 passaggi attuali a 19 dal lunedì al sabato e da 3 a 7 alla domenica; la raccolta vetro, da 3 a 4 volte a settimana. Inoltre, sarà rafforzato il coordinamento tecnico del servizio di spazzamento, con aumento del presidio nelle ore di maggior afflusso e potenziato il controllo qualità. Anche il servizio di raccolta rifiuti verrà aumentato, soprattutto per le attività commerciali e le utenze non domestiche: il prelievo del cartone verrà fatto quotidianamente. Poi, ci sarà anche un lavaggio più frequente dei cassonetti in centro storico per garantire un maggior decoro".

