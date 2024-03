Le immagini di Stefano Bigoni ci portano a spasso per l’Europa: dalla Lituania a Lampedusa

Riprendono gli appuntamenti del mercoledì sera con "Immagini del mondo", al circolo ricreativo di via Veneto a Novellara.

L’ingresso è libero.

Stasera alle 21 è atteso come ospite Stefano Bigoni, del Fotogruppo 60 di Codemondo, per mostrare immagini e proiezioni su viaggi in Bulgaria, ma anche alla collina delle streghe e delle croci in Lituania, le bellezze di Budapest, fino a una panoramica dedicata alla realtà di Lampedusa (foto) e alle sue straordinarie ricchezze. Si tratta di un’occasione da non perdere per conoscere meglio alcuni luoghi caratterizzati da una lunga storia, dalla cultura e da scorci mozzafiato.