"Le imprese crescono, i salari no"

"Confindustria piange sempre ma è una litania bugiarda, questi dati mostrano che la crisi e l’inflazione picchiano diversamente il padrone e il lavoratore. La lotta di classe è l’unica opzione". Ieri al congresso l’analista economico della Cgil Matteo Gaddi ha presentato il report sui bilanci delle imprese reggiane tra il 2012 e il 2021, mostrando dati sfavorevoli ai lavoratori.

Il problema più urgente è la distribuzione della ricchezza: "Nel 2021 le imprese reggiane hanno prodotto più di 11 miliardi di euro, l’utile complessivo è stato di due miliardi e mezzo. In tutti i settori la percentuale di guadagni degli imprenditori rispetto al valore aggiunto prodotto è cresciuta, mentre dovunque è calata quella delle spese per il personale. Nel tessile i guadagni degli imprenditori sono cresciuti del 24%, la percentuale investita per i dipendenti è calata dello stesso 24%. Nei servizi l’utilevalore aggiunto è cresciuto del 16%, il costo del personalevalore aggiunto si è abbassato del 36%. A queste manovre essendo educati rispondiamo ’no grazie’, ma forse ci vorrebbe qualcosa in più".

Non si è lavorato meno ma i lavoratori sono stati meno pagati: "La colpa è della precarietà, stiamo attenti perché Confindustria sta facendo quello che vuole e il contratto a tempo indeterminato rischia di diventare l’atipico, mentre il precariato sarà la regola". Citando il 13% di attivazioni a tempo indeterminato sul totale dei contratti firmati nel 2021, Gaddi ha approfondito: "Non tutti i settori si muovono allo stesso modo, per esempio nel tessile il 53% dei contratti non hanno scadenza e anche il mondo delle utilities si attesta al 28%. La durata è solo una faccia della medaglia, anche l’orario è fondamentale per un lavoratore. In questo il tessile precipita, solo il 40% dei contratti è a tempo pieno. Il settore migliore è probabilmente il metalmeccanico, che attiva 18 contratti su 100 a tempo indeterminato e nel 93% dei casi dà lavori full-time".

Inaccettabili le statistiche per "servizi e pubblico, penultimo e terzultimo in entrambe le classifiche. Ieri i politici sono venuti a lisciarci il pelo ma con che faccia parlano quando solo il 9% dei contratti nel loro ambito è a tempo indeterminato e sono terzultimi (57%) per tasso di tempi pieni? Sono fabbriche di precariato”.

Il metalmeccanico ha un grande impatto produttivo nell’economia reggiana, rappresentava il 27% nel 2012 e ha guadagnato altri 5 punti percentuali mentre l’edilizia ha calato la sua produzione del 31% e ha così quasi dimezzato il suo peso (4%). I servizi sono il campo più produttivo (39%) e il più proficuo (utile aumentato dell’800%), spendendo solo il 24% in più del 2012 per il personale. Stesso discorso per le ceramiche: boom degli utili (+717%) non corrisposto dai costi dei lavoratori (+12%).

Tommaso Vezzani