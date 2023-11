Le imprese dell’enogastronomia in Texas. E dal viaggio nasce un’idea consortile

Unindustria sta partecipando in questi giorni alla missione economica negli Stati Uniti che si svolge in parallelo a quella istituzionale promossa da Comune di Reggio, Fondazione E35, Reggio Children, Palazzo Magnani, Fondazione dello Sport e Telereggio per celebrare i 40 anni del gemellaggio tra Reggio Emilia e Fort Worth.

L’Associazione è presente con diverse imprese associate del settore food & wine, che partecipano a due importanti eventi Taste of Italy e All you can Eataly, a Dallas in Texas.

Queste le aziende coinvolte: Cerreto, Grissin Bon, Pregel, Lux, Industria Molitoria Denti, Industrie Montali, Reire, Montanari e Gruzza, Venturini e Baldini, Fattoria Italia, Gastronomia Piccinini e Happy Mama, a cui si aggiunge Ferrarini, che partecipa al Taste of Italy.

Roberta Anceschi, presidente Unindustria, spiega: "Si tratta della prima importante missione post covid coordinata dagli industriali reggiani, ed è anche la prima che coinvolge il sistema Reggio Emilia. Si tratta di un modo intelligente ed evoluto di fare internazionalizzazione. Non è più produttivo muoversi in ordine sparso, mentre è strategico trovare la forza di mettersi insieme, per avere successo sui mercati esteri, fare promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze. Da questa iniziativa nasce un auspicio. Speriamo che questa esperienza porti alla costituzione di una rete di imprese del settore enogastronomico reggiano, che si potrebbe chiamare Re.t.e. Reggio Emilia Taste Experience. La rete sarebbe lo strumento giusto per supportare le imprese del Gruppo Agroalimentare".