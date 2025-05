Le imprese giovanili calano del 4,1%

Sono 3.534 le imprese giovanili attive a Reggio Emilia, -4,1% (-150 unità) rispetto al primo trimestre del 2024. Il dato, riferito al 31 marzo scorso, emerge dalle analisi dell’Ufficio Studi Statistica della Camera di Commercio dell’Emilia. L’incidenza delle imprese guidate da giovani under 35 è pari al 7,6% sul totale delle imprese attive nella provincia, dato superiore a quello regionale (6,9%).

La maggior parte è nel settore delle costruzioni, con 915 unità attive (-10,6% rispetto a marzo 2024), vale a dire il 25,9% del totale imprese giovanili con sede a Reggio e provincia. Seguono, per importanza, il commercio con 807 unità attive (-0,7%) e i servizi alle imprese che, con 695 unità, registrano l’unico dato in crescita (+6,9%). Di segno opposto, invece, il comparto dei servizi alla persona che segna un -5,8%, ancora peggio il manifatturiero (-7,7%) e il settore primario (-9,3%).

Quanto alla forma giuridica, le imprese giovanili reggiane sono per lo più società individuali (pari all’80,4% delle realtà imprenditoriali under 35 attive); seguono le società di capitali (15,4%) e le società di persone (3,5%). Le forme giuridiche rappresentate dalle cooperative, i consorzi e le altre forme, che in totale sono 20 imprese attive, seppur sommate non raggiungono l’1,0% di incidenza. Il 91,6% delle imprese in questione è a presenza esclusiva under 35.

La distribuzione territoriale delle imprese giovanili (per comune e per aggregato) evidenzia la forte concentrazione numerica nel capoluogo con 1.445 imprese under 35, che corrispondono al 40,9% di tutte le realtà imprenditoriali under 35 della provincia reggiana. Sempre nell’ambito comunale, le imprese giovanili incidono per l’8,2% sul totale delle imprese attive.