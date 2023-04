Le incredibili avventure del fotografo naturalista Serve coraggio e conoscere bene i luoghi

Nell’intento di avvicinarci alla tematica ambientale in modo più coinvolgente, poche settimane fa ci è stata proposta una lezione alternativa, tenuta da un appassionato fotografo naturalista conterraneo: Alessandro Seletti. Questo "prof per un giorno" ha catturato la nostra attenzione raccontandoci i suoi straordinari viaggi nella penisola scandinava, immortalati da scatti divenuti testimonianze delle bellezze del nostro pianeta. Abbiamo constatato il suo spirito avventuriero: bisogna tener conto non solo del tempo inclemente, ma anche del rischio di trovarsi di fronte un animale allo stato brado, ad esempio può capitare di imbattersi in un orso grizzly, che sente gli odori a chilometri di distanza. I turisti vengono infatti dotati di campanelli legati agli zaini, in modo che gli animali selvatici avvertano la loro presenza e si tengano lontani. Visitando il nord Europa ha avuto incontri ravvicinati con alci, buoi muschiati, renne e animali acquatici come capodogli, balene e orche. Ha visto aquile reali, aironi bianchi e altre specie di uccelli, cogliendo gli effetti di una luce che cambia in ogni istante e ad ogni angolazione, ammirando la stagionalità di cui si vestono i paesaggi. La conoscenza di luoghi, paesaggi e animali sconosciuti si è arricchita con spunti di riflessione sul rispetto dell’ecosistema e su quanto ciascuno di noi, nel suo piccolo, possa fare per salvaguardare l’ambiente. Perché, ci fa notare Alessandro, la natura non è solo un luogo da visitare, è casa nostra, parte integrante di noi e noi siamo parte integrante di essa: uno scambio armonioso che ci rende tutti più ricchi.

Ora i suoi sponsor lo invitano a fotografare cuccioli di pantera: destinazione India per sorprendere la tigre del Bengala. Altro giro, altro scatto.

Carlotta Aversa e Jacopo Marinosci III A