Le indagini sullo ’sceriffo’: "Reperti da rianalizzare"

Iniziano domani le perizie biologiche (un supplemento, in realtà) nella sede del Ris di Parma sui reperti raccolti nel sopralluogo nell’abitazione dell’unico indagato per il sequestro di Daniela Ruggi, Domenico Lanza. Conosciuto come ’lo sceriffo’, il 67enne ha abitato per lungo tempo a Cavriago con la famiglia prima di trasferirsi nel Modenese. Quello effettuato è una sorta di riesame sulle tracce raccolte nell’auto dell’indagato e nella sua abitazione di Polinago, ad oggi ancora sotto sequestro. "Non è ancora chiaro su cosa verteranno le analisi che si svolgeranno mercoledì mattina – spiega l’avvocato dell’indagato, Fausto Gianelli – e neppure quali ricerche mirate verranno svolte con certezza ma sarò sicuramente presente durante le operazioni peritali per capire come mai sia stato chiesto un supplemento di perizia e su cosa soprattutto".

Ieri intanto "con enorme fatica siamo riusciti ad acquisire la perizia informatica svolta sui dispositivi del mio assistito: sono 50 gigabyte, una enormità – continua –. La esamineremo la perizia nei prossimi giorni insieme al nostro consulente. Sicuramente all’interno ci sono telefonate, messaggi e cronistoria degli aggiornamenti del telefono. Il materiale informatico è stato prodotto lavorando su scheda sim, cellulare e account Google. Emergeranno sicuramente gli ultimi contatti del mio assistito con la 31enne scomparsa". Pare non siano previsti nuovi sopralluoghi al momento nell’abitazione di Daniela Ruggi, sparita nel nulla da Vitriola lo scorso settembre, neppure nel casolare in cui la giovane aveva vissuto tempo prima. Non si esclude, però, che possano esserci nei prossimi giorni nuove ricerche dopo quelle svolte dai carabinieri nei pressi del fiume, a Savoniero di Palagano e nella zona del cimitero, dove qualcuno sosteneva di aver incontrato la 31enne sempre a fine settembre.

Il prossimo otto aprile è fissato il giudizio immediato, davanti al collegio per Lanza. Il processo che lo vede imputato è per il reato di detenzione illegale di armi a seguito della sorta di arsenale trovato nella sua casa. Il legale auspica di riuscire a farlo uscire prima dal carcere. "Confidiamo in una definizione del processo in quell’udienza" conclude l’avvocato Gianelli.

Valentina Reggiani