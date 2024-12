"Le infrastrutture?. Qui mancano"

"Il quartiere Carrozzone è dotato di molti servizi per la città e un’importante area verde ma manca di infrastrutture adeguate e soluzioni per chi non è automunito", dice Ornella Basso membro eletto Consulta per il quartiere Carrozzone. "È circondato da arterie trafficate, a sud via Emilia, a ovest via Hiroshima e a nord via Tien An Men,– dice – e probabilmente subirà un aumento del traffico durante i lavori per la Tangenziale nord, nonostante il previsto calo successivo al suo completamento. La mobilità interna ai quartieri è già soffocata in determinati momenti della giornata e usata come fuga dal traffico della viabilità principale, chiediamo attenzione su questo aspetto. Inoltre, ci segnalano problemi di spaccio nei parchi e abbandono di rifiuti, ci vorrebbe più cura"